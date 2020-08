Atelier Ryza 2 : Un premier trailer avec du gameplay

Après avoir été officialisé il y a peu, Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy, dévoile un premier trailer partagée par le studio GUST. On peut y voir quelques informations ainsi que quelques phases de gameplay du titre.

Klaudia comme compagnon

L’aventure de ce nouvel Atelier Ryza se déroulera trois ans après les événements du premier opus (dont le test est disponible ici) et suit le voyage de Ryza jusqu’à la capitale royale de Ashra-am Baird. Il sera toujours question d’apprendre de nouvelles compétences et il vous sera possible de nager, ce qui permettra au joueur de découvrir des donjons sous-marins en plus des habituels donjons.

On y apprend également que Klaudia, qui avait déjà fait partie de l’aventure du premier opus sera bel et bien présente afin d’accompagner Ryza dans ses nouvelles explorations. Une petite créature nommée « Fi » fait aussi sa petite apparition dans le trailer, pas très bavarde mais assez expressive et sera probablement aussi à vos côtés durant vos pérégrinations.

A noter que les joueurs qui se procureront le titre durant les deux premières semaines de commercialisation pourront profiter d’un bonus composé de costume « Summer Fashion ». Et si vous avez conservé votre sauvegarde du premier opus, vous pourrez également récupérer les sets de costumes classiques de la première aventure.

Atelier Ryza 2 est toujours attendu pour le courant de l’hiver 2020 sans plus de précision pour le moment. Le jeu sortira sur PC (Steam), PlayStation 4 ainsi que Nintendo Switch et nous ne manquerons pas de vous tenir informé quand la date de sortie définitive se révèlera.