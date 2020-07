Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy officialisé sur PC, PS4 et Switch

Avec le succès du premier opus, personne n’était surpris de voir qu’un Atelier Ryza 2 était dans les tuyaux. Ce second opus avait par ailleurs fuité il y a quelques jours, et c’est lors du Nintendo Direct Mini japonais que Koei Tecmo et Gust ont officialisé son existence.

Une sortie dans quelques mois

Le titre marque donc l’histoire de la série, puisque c’est la première fois qu’une héroïne rempile pour un deuxième opus de la saga Atelier. On connaît encore peu de choses sur cet Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, en dehors du fait qu’il reprendra les bases du premier pour les améliorer.

Le titre devrait être disponible dans le courant de l’hiver partout dans le monde, et ce sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Un « Spécial Movie » sera diffusé le 29 juillet prochain à 17 heures, ce qui nous donnera l’occasion d’en savoir un peu plus sur l’intrigue de cet épisode.