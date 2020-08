Assassin’s Creed Valhalla montre du gameplay dont un mini-jeu à boire

Le futur Games Show a dévoilé de nouvelles images de gameplay commentées par Darby Mcdevitt, directeur narratif sur Assassin’s Creed Valhalla. On y voit notamment quelques boss optionnels issus de la culture britannique et un mini-jeu très « Viking ».

Être ou ne pas être un Assassin’s Creed

Ces nouvelles images nous permettent d’avoir un aperçu sur les activités annexes de l’univers et surtout sur l’aspect mythologique de certains recoins du jeu. Comme pour les précédents titres, Assassin’s Creed Valhalla aura son lot de boss optionnels avec ici : le Black Shuck (un gros chien noir mythologique très connu en Angleterre), et les sœurs Regan, Goneril et Cordelia (un hommage au « Le Roi Lear » de Shakespeare).

Afin de récupérer l’équipement légendaire du célèbre viking Ragnar Lothbrok, le joueur devra affronter plusieurs guerriers redoutables disséminés un peu partout dont « Thor The Fish Monger » qui nous est montré ici. Ubisoft avait déjà parlé du fait que le développement du clan de Eivor aura une grande importance. Ainsi, les liens tissés se feront parfois dans le sang mais aussi dans l’alcool si l’on en croit les quelques images de ce trailer.

Toujours est-il que ce nouvel opus de la franchise Assassin’s Creed peine encore à convaincre au niveau des animations faciales notamment. Notons tout de même que le « work in progress » nous précise bien qu’il est toujours en développement et qu’il n’est pas représentatif du rendu final.

Assassin’s Creed Valhalla est attendu pour le 17 novembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les versions Xbox Series X et PS5 seront disponibles lors de la sortie des consoles.