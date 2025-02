Assassin’s Creed Shadows met en avant sa version PC et ses fonctionnalités dans une nouvelle vidéo

La meilleure version du jeu ?

Un peu plus d’un mois avant sa sortie, Assassin’s Creed Shadows met donc en lumière sa version PC, qui disposera de toutes les technologies de pointe du moment. On y retrouvera du ray-tracing à foison, le support des écrans ultra-larges, un framerate qui ne sera pas limité, de la résolution dynamique et encore tant de choses et de paramètres qui nous sont présentés dans cette vidéo, où le titre se présente sous son meilleur jour.

Et pour savoir si votre PC sera capable d’afficher le même résultat, rappelons les configurations recommandées pour profiter de cet Assassin’s Creed Shadows :

Ray-tracing sélectif

Configuration minimale (1080p/30 fps) CPU : Intel Core i7 8700k / AMD Ryzen 5 3600 GPU : Nvidia GeForce GTX 1070 8 Go / AMD Radeon RX 5700 8 Go / Intel Arc A580 8 Go

Configuration recommandée (1080p/60 fps) CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x GPU : Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel Arc B580 12 Go

Configuration « enthousiaste » (1440p/60 fps) CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ AMD Radeon RX 6700 XT 12 Go/ Intel® Arc B580 12 Go

Configuration « extrême » (4K/60 fps) CPU : Intel® Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D GPU : Nvidia® GeForce RTX 4070 Ti Super 16 Go/ AMD Radeon RX 7900 XT 20 Go



Ray-tracing standard

Configuration minimale (1080p/30 fps) CPU : Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 GPU : Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Nvidia GeForce RTX 2070 8 Go/ Intel Arc B580 12 Go

Configuration recommandée (1440p/60 fps) CPU : Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x

GPU : Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12 Go/ AMD Radeon RX 7800 XT 16 Go

Configuration « enthousiaste » (1440p/60 fps) CPU : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D GPU : Nvidia GeForce RTX 4080 16 Go

Configuration « extrême » (4K/60 fps) CPU : Intel Core Intel i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D GPU : Nvidia GeForce RTX 4090 24 Go



Assassin’s Creed Shadows sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.