Assassin’s Creed Shadows vous laissera choisir entre Naoe et Yasuke sans avoir l’impression de manquer trop de choses

Avoir deux points de vue permettra sans doute de mieux saisir les différents tenants et aboutissants du récit présenté par Assassin’s Creed Shadows, mais le jeu ne veut pas pour autant vous punir de préférer un personnage à un autre. Dans une interview chez ScreenRant, Jonathan Dumont, directeur créatif du jeu, tient à rappeler que le jeu vous offre un choix qui ne doit pas vous frustrer, étant donné que contrôler un personnage plutôt qu’un autre change surtout le gameplay :

« Je ne pense pas que vous passiez à côté de beaucoup de choses. Je pense que c’est plutôt une question de préférence : « OK, je vais voir comment le jeu s’adaptera un peu au personnage si vous choisissez l’un plutôt que l’autre ». Ils ont des introductions individuelles et ensuite ils ont aussi leur propre quête. Donc, disons qu’avec Naoe, une quête personnelle ne peut pas être jouée par Yasuke. Mais le cœur du jeu est de s’adapter en fonction de votre personnage. Donc je suppose que vous pouvez changer pour des raisons de gameplay, vous pouvez changer si vous pensez que vous préférez l’autre protagoniste, mais je ne pense pas que vous passiez à côté de quelque chose. Amusez-vous avec le jeu, jouez-le comme vous le souhaitez. Et il y aura quelques choix ici et là où vous vous demanderez ce qui se passerait avec ce personnage, mais je ne pense pas que vous passiez à côté de quelque chose. »