Assassin’s Creed Shadows : Il faudra entre 30 et 40 heures pour voir le bout de la quête principale

Un épisode plus digeste, qui reste costaud

Interrogé par Genki, Jonathan Dumont a bien voulu répondre à de multiples questions autour d’Assassin’s Creed Shadows, quelques jours avant la sortie du jeu. Il a notamment été question de la durée de vie du jeu, certaines personnes ne voulant pas revivre le trop long périple qu’avait demandé Valhalla.

Le directeur créatif s’est donc montré rassurant en indiquant qu’Assassin’s Creed Shadows ne devrait a priori vous demander qu’entre 30 et 40 heures de jeu pour finir la quête principale. Ce qui lui permettra, on l’espère, de mieux maitriser son rythme et de ne pas avoir un ventre mou qui pourrait nous faire lâcher la manette.

Pour celles et ceux qui auront plus de temps à accorder le jeu, il faudra doubler cette durée de vie grâce au contenu annexe, qui devrait amener le compteur à 80 heures (en tout). Cet échange nous permet également d’apprendre qu’Ubisoft jauge encore l’intérêt d’un mode New Game+, en plus d’autres modes, ce qui pourrait allonger cette durée de vie par la suite.

Assassin’s Creed Shadows sera disponible à partir du 20 mars prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. On vous en reparle prochainement avec notre test complet du jeu qui arrivera plus tard dans le mois.