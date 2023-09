Assassin’s Creed Nexus VR nous demandera de jouer les casse-cous en réalité virtuelle dès le 16 novembre

Préparez-vous à voir le monde depuis le regard des Assassin’s avec Assassin’s Creed Nexus VR, qui sortira finalement le 16 novembre prochain. De quoi vous laisser un peu de temps pour digérer Mirage.

Vous pourrez retrouver ces trois protagonistes dans une nouvelle aventure divisée en plusieurs chapitres, avec des missions dédiées à chaque personnage. Ce qui veut donc dire trois époques et trois lieux différents à à redécouvrir en réalité virtuelle, en vue à la première personne. Et si vous avez peur d’avoir le vertige, pas de panique, le jeu devrait comporter des options pour faciliter les déplacements sur les toits afin d’éviter tout désagrément (et d’éviter de finir la tête dans la cuvette).

Cet épisode spécial sera disponible uniquement sur les casques Meta Quest, à savoir le Meta Quest 2, 3 et Pro, sachant que le Meta Quest 3 sera quant à lui disponible dans le courant de l’automne. Plus d’informations sur ce casque seront partagées dans la journée du 27 septembre lors d’un Meta Connect.

