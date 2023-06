Assassin’s Creed Nexus VR : L’épisode en réalité virtuelle nous mettra dans la peau d’Ezio, Kassandra et Connor

Trois des Assassins les plus connus dans un même jeu

Pas encore vu de gameplay ici mais on sait au moins qu’il s’agira du tout premier jeu de la saga en vue à la première personne. Forcément, quand on parle d’Assassin’s Creed en VR, on pense au parkour et à l’inconfort que ça peut créer. Pour éviter de jouer avec une bassine à côté de soi pour les reflux, le studio derrière le projet a pensé à tout avec la promesse de nombreuses options d’accessibilité, comme des déplacements via téléportation ou un système qui permettra d’atténuer la sensation de hauteur et donc de vertige.

Pour ce qui est de l’histoire du jeu en lui-même, on incarnera un espion envoyé à Abstergo afin d’empêcher les Templiers de mettre la main sur un objet qui leur permettrait de mieux contrôler les pensées du public. Pour cela, on voyagera dans les souvenirs des Assassins les plus connus, avec trois personnages jouables : Ezio, Kassandra et Connor.

On nous promet également des maps assez ouvertes et la possibilité de parvenir à tuer nos cibles de la manière la plus créative possible, avec différentes approches.

Pas de date de sortie, mais ça devrait arriver cette année sur les casques Meta Quest.