Assassin’s Creed Mirage : Date, personnages, gameplay… Tout savoir en 5 minutes

Jeu d’action aventure dans lequel on y suit les jeunes années de Basim, personnage aperçu dans Valhalla, cet Assassin’s Creed Mirage va nous plonger dans la ville de Bagdad. Avec une durée de vie plus courte, des éléments RPG beaucoup moins présentés et une action recentrée sur la furtivité, Mirage veut rendre hommage aux débuts de la série. Si vous souhaitez en savoir plus sur son époque, ses personnages ou son histoire, on vous résume tout ce que l’on sait dessus dans cette vidéo. Rappelons que le jeu est prévu le 5 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

