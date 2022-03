Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure du Creuset. Celle-ci est obtenable à la Tombe des héros d’Auriza près de la capitale Leyndell.

Où trouver l’Armure du Creuset ?

Emplacement : La Tombe des héros d’Auriza près de la capitale Leyndell

Arrivé à la Tombe des héros d’Auriza, le cheminement reste le même que les autres Tombe des héros. Il vous faudra juste descendre le chemin en évitant les différentes menaces mobiles sur la route. Arrivé tout en bas, vous affronterez non pas un mais deux boss. Essayez de concentrer vos attaques sur une créature tout en laissant vos esprits divertir la deuxième.

Il est en effet préférable de raisonner comme ceci puisque chacune de ces menaces ont une nouvelle phase plus dangereuse une fois leurs barres de vie entamées. À la fin du combat, vous obtiendrez le set d’Armure du Creuset ainsi que l’Espadon d’Ordovis.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.