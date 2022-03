Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de noble. Celle-ci est obtenable au nord de la région de Liurnia.

Où trouver l’Armure de noble ?

Emplacement : Près des moulins au nord du Plateau d’Atlus

Ce set d’armure est récupérable par terre lorsque vous partez du site de grâce Village des moulins un peu plus au sud-ouest de la carte. Vous devriez apercevoir des femmes dansant gaiment autour d’un feu.

La scène est déroutante mais ce feu reste une bonne nouvelle puisque vous pouvez récupérer la Capuche bleu marine, le set d’Armure du Noble ainsi que les Épées géminées de chevalier auprès de ce dernier.

