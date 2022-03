Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de l’Armure de Lionel et Robe mortuaire. Celle-ci est obtenable au sein de la capitale Leyndell.

Où trouver l’Armure de Lionel et Robe mortuaire ?

Emplacement : Au site de grâce Eglise de la basse capitale dans la capitale Leyndell

Ce set d’armure est récupérable à côté du site de grâce de l’Eglise de la basse capitale. Pour vous y rendre, partez du point de réapparition Rempart de la capitale. Sortez et continuez tout droit en prenant le chemin de droite, au plus près de rebord du rempart.

Vous pourrez apercevoir des toits un peu plus bas. Sautez dessus et continuez votre chemin en sautant de toit en toit jusqu’à atterrir sur l’avenue qui fait l’axe entre la partie Est et Ouest de la capitale. Dirigez-vous à l’Est jusqu’à faire face à un escalier avec une grande porte fermée. Sur la gauche se trouve une allée où vous pouvez passer sous une grande arche de pierre.

Après avoir dépassé celle-ci, vous serez accueilli par un chevalier et un archer tirant des flèches de foudre. Éliminez-les et retournez-vous pour prendre l’échelle qui vous permet de descendre dans l’étage supérieur des égouts. Arrivé au bout du chemin, vous pourrez interagir avec une autre échelle pour activer un raccourci. Descendez celle-ci et abritez-vous dans la chapelle de gauche pour activer le site de grâce l’Eglise de la basse capitale. Juste à côté de ce point de réapparition se trouve le set d’armure de Lionel ainsi que la Robe mortuaire.

