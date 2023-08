Armored Core VI : Gameplay, date, collector, Souls, nouveautés… Tout savoir en vidéo

Juste avant la sortie du titre, on revient en vidéo sur toutes les caractéristiques de ce nouvel épisode. Un opus risqué, qui doit accueillir beaucoup de néophytes tout en plaisant aux fans de la première heure. La licence n’est pas facile d’accès et beaucoup pensent y voir un Dark Souls avec des méchas, mais c’est plus compliqué que cela. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos du titre.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sortira le 25 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.