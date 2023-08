Armored Core VI dévoile son poids et ses configurations recommandées sur PC

Plutôt lourd le mecha ?

On apprend tout d’abord que Armored Core VI vous demandera 60 Go d’espace libre sur votre disque dur, ce qui n’est tout de même pas rien même si on est loin des jeux gourmands de ces derniers mois qui dépassent souvent les 100 Go.

Bandai Namco a aussi précisé les configurations PC recommandées pour le titre, notamment en mettant en avant la fonction de ray-tracing, qui devrait être importante pour profiter au mieux du jeu sur votre machine. Voici donc les configurations PC demandées :

Configuration minimale (avec ray-tracing)

Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

12 Go de RAM

Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, ou AMD Radeon RX 6600 8 GB

DirectX 12

Configuration recommandée (avec ray-tracing)

Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400, ou AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

12 Go RAM

Nvidia GeForce GTX 2070 8GB, ou AMD Radeon RX 6650 XT 8GB, ou Intel Arc A770 16GB

DirectX 12

Configuration minimale (sans ray-tracing)

Intel Core i7-4790K | Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 7 1800X | AMD Ryzen 5 2600

12 Go RAM

Nvidia GeForce GTX 960 4GB ou AMD Radeon RX480 4GB, ou Intel Arc A380, 6GB

DirectX 12

Configuration recommandée (sans ray-tracing)

Intel Core i7-7700 | Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 7 2700X | AMD Ryzen 5 3600

12 Go RAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ou AMD Radeon RX 590 8GB ou Intel Arc A750 8GB

DirectX 12

Armored Core 6: Fires of Rubicon sortira le 25 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.