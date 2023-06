Armored Core VI : Des premières vidéos de gameplay sont disponibles

Premier aperçu de gameplay pour le jeu

Jusqu’ici, Armored Core VI n’avait présenté aucune vidéo de gameplay. Il était donc temps que Bandai Namco et From Software passent la deuxième et du contenu vidéo a donc été fourni à la presse, issus d’une démo en hands-off qui était visible au Summer Game Fest. On retient par exemple la vidéo de Famitsu qui nous présente plusieurs portions de gameplay, avec pour commencer un peu d’exploration verticale dans une énorme zone.

Les combats sont également au cœur de la présentation, tout comme la personnalisation de notre mecha, que ce soit ses armes ou son look. Tout cela se termine par un affrontement contre un boss imposant, qui ne nous donne envie que d’une seule chose : prendre la manette pour essayer tout cela nous-mêmes.

Armored Core 6: Fires of Rubicon sortira le 25 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.