Armored Core VI ouvre ses précommandes pour son édition standard et ses éditions collectors massives

Suite à la fuite qui laissait présager d’une sortie estivale pour le titre, Bandai Namco a pris la parole cette semaine pour confirmer que Armored Core VI: Fires of Rubicon arriverait bien à la toute fin du mois d’août. Dans la foulée, l’éditeur a présenté non pas une, mais deux éditions collectors imposantes, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Si vous souhaitez précommander le jeu dans son édition standard sans vous ruiner, ou si vous souhaitez craquer pour l’une des éditions collectors, voici où acheter Armored Core VI: Fires of Rubicon.