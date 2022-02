Dans Elden Ring, vous allez être souvent confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes dans le jeu. Parmi ces armes, nous allons aborder ici le Marteau de guerre, obtenable après avoir chassé un groupe d’ennemis près du Relais en ruines.

Où trouver l’arme Marteau de guerre ?

Emplacement : Catacombes des eaux noires

L’arme est disponible dans le donjon des catacombes des eaux noires. Pour s’y rendre, il vous faut rejoindre le cours d’eau qui slalome en bas des deux hautes collines de la première zone. Tout au bout de ce fleuve se trouvera une légère entrée caverneuse vous amenant tout simplement aux Catacombes. La progression est très linéaire, vous navez juste à suivre le chemin principal pour vous retrouver face au boss des lieux.

Ce dernier est assez coriace avec ses attaques de zones qui ont une portée assez importante et peuvent alors surprendre. Néanmoins, ce défi ne se révèle pas insurmontable. De plus, vu que le point de réapparition n’est pas loin, il est aisé et rapide de recommencer après une défaite. Une fois la cible vaincue, vous recevez le Marteau de guerre, une arme puissante prenant en compte la force du joueur. Toutefois, il vous faudra 26 points dépensés dans cette statistique pour la porter efficacement !

