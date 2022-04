Dans Elden Ring, vous allez souvent être confronté à des donjons, des boss ou même des envahisseurs qui n’hésiteront pas à mettre vos compétences à rude épreuve. Toutefois, ces épreuves vous permettront aussi d’obtenir moult armes. Parmi ces armes, nous allons aborder ici l’Hallebarde noire et la Lame sombre de gargouille, obtenable en Caelid près du Sanctuaire bestial.

Où trouver l’Hallebarde noire et la Lame sombre de gargouille ?

Emplacement : En Caelid près du Sanctuaire bestial

Obtenir ces deux armes se montre plutôt simple. En Caelid, près du site de grâce , vous trouverez une gargouille géante qui est en fait un boss du nom de l’Adepte de la Lame d’Ebène. Ce boss vaincu, vous rentrerez en possession de la Hallebarde noire de gargouille et de la Lame sombre de gargouille. Deux armes infligeant des dommages Physique et Sacré en se basant sur la Force, la Dextérité et la Foi du personnage

