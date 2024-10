Arma 4 annoncé pour 2027, Bohemia Interactive a donné l’information de façon furtive

On le savait mais on l’avait presque oublié, un nouvel épisode à la série de jeu de tir tactique était en cours de développement. On savait qu’il s’agissait d’un Arma 4, et qu’il se préparait pour… on ne savait pas trop. Aujourd’hui, on a désormais une fenêtre de sortie logée à dans quelques années. Mais vous pouvez presque arrêter votre lecture de l’article ici puisqu’il n’y a rien de plus retenir.