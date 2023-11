Ark Survival Ascended a repoussé la sortie de sa version Xbox à la dernière minute

Décidemment, la sortie d’Ark Survival Ascended ne se déroule jamais comme prévue. Déjà sur PC, l’arrivée surprise de cette version a connu un retard à l’allumage, tandis que la version PS5 a été repoussée à la fin du mois. Mais on espérait tout de même découvrir la version Xbox Series hier, jusqu’à ce que les plans changent.

On apprend que le studio n’est pas parvenu à arriver à temps au bout du processus de vérification sur la machine de Microsoft, ce qui nécessitait donc de repousser le jeu. Mais seulement de quelques jours selon l’équipe, qui affirme sur Twitter (X) que cette version pourrait arriver d’ici la fin de la semaine. Aucune date n’est donnée, mais ça ne serait qu’une question de jours, sauf si un nouveau couac arrive entre temps.

Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday.

We are expecting it to release it later this week, but, we'll update with a more precise time when we have it.

— ARK: Survival Ascended (@survivetheark) November 13, 2023