Arctic Awakening, un jeu d’aventure en vue à la première personne, annoncé sur PC et consoles

L’une des annonces du Future Games Show était le reveal de Artic Awakening, un jeu d’aventure et de survie en vue à la première personne qui s’est ici offert un premier trailer et quelques informations en plus.

Une histoire d’amitié dans le grand froid

Si la survie semble être de mise dans le froid glacial des environnement traversé, Arctic Awakening semble a priori vouloir nous raconter une histoire d’amitié, et sur ce que l’isolation peut entrainer sur notre mental. On y suivra les mésaventures de Kai, un pilote qui doit retrouver son collègue Donovan suite à un crash d’avion.

Pour vous aider à braver le froid et à recherche votre ami, vous serez accompagné d’un robot thérapeutique. Vous rencontrerez également d’autres personnages en route, et la météo est décrite comme étant un personnage à part entière dans cette aventure. On nous promet également des choix à effectuer qui influenceront le reste de l’aventure. On a aussi droit à un peu plus de gameplay présenté par James Simpson, directeur de GoldFire Studios.

Fait étonnant pour un titre de ce genre, Arctic Awakening sera un jeu épisodique, mais on ne sait pas encore en combien d’épisodes il sera découpé.

Arctic Awakening est prévu pour 2022 sur PC, Mac et consoles, sans plus de précisions.