ArcheAge II : La suite du MMORPG ArcheAge refait surface dans une vidéo partagée par Kakao Games et XL Games

Avis aux fans de MMORPG et notamment de la licence ArcheAge ! Officialisé il y a déjà un moment par XL Games et Kakao Games avant de disparaitre des radars, ArcheAge II a refait surface plus tôt ce matin dans une vidéo publiée sur YouTube. Au programme, de nouvelles images et séquences de gameplay ainsi que quelques infos supplémentaires partagées par Jake Song, producteur exécutif du titre.

Lancement à une date inconnue sur PC et consoles

Comme indiqué par le membre du studio coréen, cette suite de ArcheAge sera un action-MMORPG en monde ouvert promettant d’intégrer « un scénario immersif » et une qualité visuelle digne d’un AAA grâce à l’Unreal Engine 5. Concernant les liens de cet opus avec le premier épisode sorti chez nous, en Occident, en 2014, il a expliqué que le lore sera sans surprise le même mais la progression différente.

Selon lui, « ArcheAge II se concentrera davantage sur les aventures et les histoires personnelles. Il a une chronologie similaire à ArcheAge I. Il prendra place à une période où Auroria a été découverte pour la première fois et où les gens commencent à s’y installer. Le scénario impliquera de découvrir et de résoudre les mystères autour d’une ancienne civilisation tombée dans l’oubli pendant des milliers d’années […]. »

Autres informations : « Dans ArcheAge II, nous avons l’intention d’améliorer le système de commerce afin que les joueurs puissent faire des quêtes commerciales seuls, en équipes ou en raids. Une autre fonctionnalité populaire d’ArcheAge I était la fonctionnalité de logement. Nous prévoyons de l’améliorer en ajoutant plus de personnalisation, permettant aux joueurs de vivre dans des villes avec leurs amis et même de créer leurs propres villes avec les membres de leur guilde. »

Voilà qui est intéressant. En attendant d’en apprendre et voir davantage, rappelons que ArcheAge II arrivera à une date inconnue sur PC et consoles sans plus de précisions pour le moment.