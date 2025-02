Digimon Story Time Stranger : un nouveau RPG Digimon est annoncé sur consoles et PC

Le retour du pur RPG Digimon

Depuis quelques années, Bandai Namco tente de redynamiser la licence Digimon dans l’univers du jeu vidéo. En 2022, l’éditeur avait lancé Digimon Survive, un Visual Novel au scénario mature et ponctué de combat tactique. Avec Digimon Story: Time Stranger, la saga revient à son ADN RPG, dans une approche qui semble vouloir moderniser la franchise tout en respectant l’héritage des épisodes précédents. Reste à voir si ce nouveau projet saura répondre aux attentes des fans ayant parfois trouvé le dernier opus assez lent.

Le State of Play de Sony nous a dévoilé un premier trailer d’annonce, toutefois les premières informations croustillantes nous parviennent via l’article dédié du PlayStation Blog. Avec Time Stranger, Bandai Namco et le studio Media.Vision ambitionnent de proposer une expérience plus immersive et ambitieuse. L’histoire nous demandera de lever le voile sur le mystère de l’effondrement du monde. Les rencontres avec les différents personnages du jeu influenceront un périple à travers le temps et les mondes parallèles, et pourront même modifier le destin.

Contrairement aux précédents volets, où l’alternance entre les mondes était plus linéaire, Time Stranger semble offrir une exploration plus poussée entre le monde humain et le monde digital d’Iliad, avec des environnements plus détaillés et interactifs. Fidèle aux précédents Digimon Story, le jeu conservera les combats au tour par tour, mais avec des mécaniques de stratégie plus développées, une grande variété de Digimon et de nouvelles options de personnalisation.

Digimon Story Time Stranger arrivera en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.