Après Baladins, le studio français Seed by Seed présente Jump the Track, un mélange entre visual novel et pachinko

Metal Eden : On y a joué, ce FPS cyberpunk par les créateurs de Ruiner manque d’inspiration

En un an, Palworld est parvenu à attirer 32 millions de personnes via son accès anticipé

Xbox s’engouffre dans l’IA générative avec Muse, son nouvel outil capable de générer du gameplay et des visuels

Monster Train 2 est annoncé, la suite du roguelike deckbuilder s’offre même une démo jouable dès maintenant

Le MMO League of Legends n’est pas mort, mais ne comptez pas sur une sortie dans peu de temps

Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition s’est laissé approcher, premières impressions

Intergalactic: The Heretic Prophet n’aurait pas pu se faire si Naughty Dog avait persévéré sur le jeu multi The Last of Us

Les cartes Magic aux couleurs de la saga Final Fantasy se dévoilent un peu plus

Lost Soul Aside aura bien droit à une version physique sur PlayStation 5, déjà en précommande

Vidé de la plupart de ses employés, Annapurna Interactive annonce tout de même un showcase pour le 24 février

Niantic, le studio derrière Pokémon Go, pourrait être revendu au groupe saoudien Scopely (Monopoly Go)

Marvel Rivals est un énorme carton, mais NetEase Games a quand même choisi de virer son équipe américaine

Relic Entertainment (Company of Heroes 3) dévoile Earth vs Mars, un jeu de stratégie à plus petite échelle pour le studio

Lost Records: Bloom & Rage sort sa première partie aujourd’hui avec une dernière bande-annonce pour la route

Un nouveau remaster d’un jeu Tony Hawk serait bien en préparation, selon l’aveu d’un skateur professionnel

The Hundred Line: Last Defense Academy sort sa démo sur Steam et vous laisse découvrir son prologue

The Elder Scrolls VI fait brièvement parler de lui en mettant aux enchères la possibilité de créer un PNJ, pour la bonne cause

Xbox Game Pass : F1 24, Watch Dogs Legion et Warhammer 40,000: Rogue Trader arrivent dans l’abonnement

Micromania-Zing : La célèbre enseigne est mise en vente par GameStop, quel avenir pour les magasins ?

Genshin Impact prépare sa version 5.5 qui accueillera deux nouveaux personnages, Iansan et Varesa

PlayStation Plus Extra : Resident Evil 3, Dragon Ball Kakarot, Street Fighter V et d’autres s’apprêtent à quitter le service

Shuhei Yoshida aurait pu quitter Sony bien plus tôt s’il n’avait pas accepté de prendre en charge les jeux indépendants