Aperçu Spellcaster University – A vos baguettes pour une référence du jeu de gestion ?

Disponible en accès anticipé sur Steam depuis quelques temps, le titre Spellcaster University a déjà fait parler de lui plusieurs fois ces derniers temps. A l’occasion de l’AG French Direct, ce dernier est revenu sur le devant de la scène et une petite preview s’avère donc de mise.

Développé et auto-édité par Sneaky Yak Studio, ce jeu propose aux joueurs de devenir l’Albus Dumbledore qu’ils ont toujours rêvé d’être. L’objectif est d’entraîner des sorciers de tous horizons afin de repousser les forces du mal. De quoi intéresser nombre de fans d’Harry Potter.

Tu es un sorcier Harry

A première vue, le jeu est assez facile à comprendre. Vous sélectionnez une zone et vous y bâtissez une école de sorciers, de mages, et autres synonymes. Des élèves joindront alors petit à petit votre école et votre but sera de faire d’eux les plus grands sorciers de l’histoire afin de tenir tête aux forces du mal qui ne cessent de s’approcher.

Mais le titre propose une petite subtilité. En effet, il ne s’agit pas d’un simple jeu de gestion d’école. Spellcaster University ajoute une notion de deckbuilder. Un élément qui n’est pas étranger à la plupart d’entre vous, puisque nombre de jeux de ces dernières années utilisent cette mécanique, quelque soit leur genre principal. Armé de votre deck de cartes, vous allez alors piocher pour obtenir moult éléments ou événements.

Cette pioche peut être convoquée grâce à l’utilisation d’énergie magique. Il en existe plusieurs dans le jeu et chaque énergie se gagne indépendamment des autres. Il vous est donc tout à fait possible de vous spécialiser dans l’une ou l’autre magie pour booster votre pioche et vos bonus. Ces cartes peuvent alors vous permettre d’ajouter de nouvelles salles à votre école, d’obtenir de nouveaux élèves, ou simplement de recevoir la visite d’une créature.

Très complet, Spellcaster University permet alors une personnalisation totale de votre école en fonction de votre chance au tirage, tout en vous permettant aussi de créer diverses maisons au sein de votre établissement. Libre à vous donc de vous lancer dans la reproduction de Poudlard en créant Serpentard et Serdaigle. L’immersion et la liberté sont totales.

Évidemment, les développeurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Chaque membre du personnel et chaque élève présentera des qualités et des faiblesses (défauts si vous préférez). Il vous incombera donc de mener à bien votre lutte contre les forces du mal en jonglant avec les forces de chacun. Et, en fin de cursus, chaque élève obtiendra un métier, variable en fonction de sa réussite scolaire. Réussite qui vous permettra par ailleurs de glaner quelques points de magie supplémentaires. De quoi vous motiver à bien les instruire !

Beaucoup de choses à gérer ?

Outre tout cet aspect gestion, le titre propose également une mécanique de diplomatie. L’école que vous bâtissez est ancrée dans une région entourée d’autres factions, telles que les villageois, les orcs, aventuriers, etc. Il vous revient donc de mener des relations cordiales avec ces derniers afin de pouvoir compter sur quelques bonus et missions secondaires plutôt utiles dans votre quête.

Voilà donc bien des choses à gérer dans cette aventure, sans pour autant avoir une grande ressource temporelle à votre service. Le temps vous est compté, les forces du mal approchent et le chronomètre interne au jeu avance petit à petit. Car oui, votre partie est limitée dans le temps et lorsque le compteur atteindra zéro, les forces du mal envahiront la région. Le but final n’est donc pas d’avoir les meilleurs étudiants ou le plus d’artefacts classes, mais bien de contrecarrer les plans de vos ennemis.

Si malgré toutes les ressources mises à votre disposition, les forces du mal n’arrivent pas à être entravées, alors il vous sera demandé de déménager, la région devenant alors leur possession. Ce déménagement signifie, évidemment, un reset de votre école, et vous devrez tout recommencer ailleurs.

C’est ainsi qu’un jeu avec de multiples possibilités s’offre aux joueurs. Quels étudiants faut-il recruter ? Dans quel maison faut-il l’envoyer étudier pour parfaire sa technique ? Quelle spécialisation doit prioriser chaque maison ? Quelle faction devez-vous mettre dans votre poche afin d’obtenir un maximum de bonus ? Énormément de questions et bien d’autres auxquelles les réponses ne peuvent être trouvées qu’au fil de nombreuses parties. Un jeu de gestion en mode die & retry donc ?

Mais puisqu’il faut repartir de zéro assez régulièrement, qu’en est-il de la rejouabilité ? Si le jeu offre pléthores de paramètres à prendre en compte dans votre évolution, le reset toutes les X années est un peu redondant. Le jeu est très bon, mais des liens entre les différentes écoles devraient pouvoir être faits, de sorte à ne pas perdre l’entièreté de tout ce qui a jusqu’alors été accompli.

Ainsi, Spellcaster est un très bon jeu, qui saura ravir les fans de jeu de gestion ou les aficionados de la sorcellerie. Bourré de potentiel, le titre doit juste trouver une formule pour éviter de fatiguer sur la longueur et parfaire certaines mécaniques afin de devenir une référence du genre. En bref, de grands espoirs peuvent être fondés en Spellcaster University.