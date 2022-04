Aperçu Nintendo Switch Sports – Le successeur de Wii Sports muscle son jeu

Si l’on a eu droit récemment à de très bons jeux sur Switch avec Kirby et le monde oublié ou encore Triangle Strategy, Nintendo nous rappelle que sa console hybride peut également l’être en matière d’offres avec des jeux familiaux. Nintendo Switch Sports marque le retour d’une des licences les plus emblématiques (et les plus lucratives) de ce statut grand public.

A l’occasion d’un évènement organisé par Nintendo, nous avons pu nous essayer au titre durant une bonne heure afin de vous livrer une première impression.

Les Joy-Con à l’honneur

Précisions que nous étions en bonne compagnie (et avec un espace équivalant à un grand salon) : nous avons ainsi pu nous essayer à tous les sports en local que ce soit à 2, 3 et 4 joueurs. Sachez tout de même qu’il pourra aussi se jouer en ligne. Premier bon point, Nintendo Switch Sports n’est pas figé dans ce qu’il propose puisque Nintendo prévoit de rajouter du contenu au fil du temps via des mises à jour gratuites comme en automne prochain avec le Golf.

On a donc bon espoir de retrouver des disciplines issues des précédents opus et manquantes ici. On pense par exemple à la boxe ou au tennis de table. Toutefois, l‘offre de base est déjà assez hétéroclite pour en profiter selon les humeurs et le niveau d’effort que vous voulez accomplir. Voici les sports que vous pouvez retrouver :

Volleyball

Badminton

Football

Tennis

Bowling

Chambara

En effet, Nintendo a voulu contenter un large public en choisissant minutieusement les activités. Vous avez ainsi des sports comme le Badminton ou le Chambara qui sont très intenses physiquement sur la longueur, et d’autres beaucoup moins physiques mais qui demandent de la concentration et un bon sens du timing comme le Football ou le Volleyball. Le Bowling est celui qui sortait vraiment du lot, il s’agit typiquement du moment de détente bien qu’il demande de la précision et un bon coup de poignet.

Bien entendu, ils profitent tous du gyroscope des Joy-Con qui permettent de reproduire fidèlement les mouvements. Dans l’ensemble, ils répondent très bien avec nos gesticulations, mais il faudra juger de cela avec plus de pratique lors du test même si nos rares moments de faillites étaient sans doute dû à un manque de talent.

On doute aussi qu’il soit un titre de choix pour ceux ayant une Switch Lite. A confirmer également lors du test, mais on a le sentiment que Nintendo Switch Sports est typiquement le jeu qui restera bloqué dans un salon en mode docké. Nous sommes tout de même curieux de voir le rendu en mode portable avec une Switch Oled que ce soit en termes de confort de jeu mais aussi en ce qui concerne la précision avec des Joy-Con. En tout cas, on n’imagine clairement pas se faire un tennis dans le train à 1 contre 1, c’est certain.

Un futur strike chez les familles

Pour le moment, le Chambara est le seul de la liste qui nous laisse le plus perplexe. Pour rappel, il s’agit d’un duel à l’épée dont le but est de pousser son adversaire en donnant des coups pour le faire tomber dans l’eau. Les combattants peuvent frapper et parer dans trois directions : à l’horizontale, à la verticale et en diagonale. Les échanges sont assez nerveux ce qui en fait un bon défouloir, mais le tout peut être assez imprécis au niveau des contrôles surtout en défense lorsqu’il faut réagir assez vite à une attaque en positionnant son sabre dans la bonne direction.

Pour le reste, nous sommes pour l’instant conquis. Le volleyball offre un joli jeu d’équipe, de même que le tennis en double. Le badminton est très dynamique grâce à ses longs échanges assez intenses à base de renvois rapides, d’amortis et de smash. Les contrôles sont simples à prendre en main (de plus nous avons droit à un tutoriel rapide pour chaque sport) et la reproduction des mouvements donne cette petite immersion qui fait le charme de ce genre de titre.

Même si l’IA semble faire parfois n’importe quoi, le Football est un ajout très sympathique surtout avec les matchs à 4 contre 4. C’est également le sport qui offre le plus de mobilité. Il nécessite les deux Joy-Con pour se déplacer ou encore sauter. Avec le gyroscope, on peut tirer en l’air, au sol ou bien effectuer des têtes plongeantes. On a également pu essayer les séances de tir au but avec la sangle de jambe qui nous laisse imiter les mouvements de tir au pied. Ce n’est clairement pas un mode où l’on passera beaucoup de temps mais on imagine que ce sera plus pertinent pour les matchs classiques (la mise à jour arrivera cet été et rendra cette façon de tirer compatible dans ce mode).

Nous n’avons pas pu tester la création de personnage, mais il y en aura bien une, et si vous n’êtes pas fan du design moderne, il sera toujours possible de jouer avec ses Mii comme l’a communiqué récemment Nintendo. Même chose pour le jeu en ligne qui permettra de fidéliser un peu plus les joueurs et joueuses avec des matchs classés. Nous y reviendrons en détails lors du test.

En parlant de match en ligne, le Bowling proposera une sorte de Battle Royale à 16 joueurs. Nous répondons à cela « pourquoi pas ? » : Tetris 99 a bien réussi à nous surprendre après tout. Le jeu de quille est d’ailleurs un bon exemple des améliorations en matière d’ergonomie. Par exemple, si vous êtes 4 participants, vous pouvez jouer à tour de rôle ou bien en même temps avec un écran scindé, ce qui évite de laisser les autres personnes sur la touche, rendant ainsi les parties bien plus conviviales. C’est aussi une bonne chose pour paramétrer selon la place dont on dispose chez soi.