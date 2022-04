Aperçu Midnight Ghost Hunt – Le vrai concurrent en attendant Ghostbusters, c’est lui

Avant même la sortie des jeux Ghostbusters, qui n’arriveront pas avant au moins la fin d’année, un certain Midnight Ghost Hunt a pointé le bout de son nez récemment. Sorti le 31 mars dernier sur PC mais encore en accès anticipé sur Steam, le soft développé par Vaulted Sky Games propose un titre multijoueur en 4V4, soit quatre chasseurs contre quatre fantômes. Le concept est donc radicalement différent de Ghostbusters: Spirits Unleashed, qui verra à contrario s’affronter quatre Ghostbusters contre un seul et unique fantôme. Mais bref, pour un premier jeu, le studio américain semble clairement offrir un concurrent assez costaud au prochain titre d’Illfonic.

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué quelques heures à Midnight Ghost en chasseur comme en fantôme, et ainsi débloquer pas mal de capacités et compétences afin de voir le plein potentiel du jeu. Le titre a été testé sur PC avec 16Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 GHz.

Un contenu plus que décent et une progression efficace ?

Dans les premiers points assez positifs que l’on peut noter d’entrée de jeu, ce sera logiquement son contenu. Effectivement, en plus d’avoir une belle panoplie de compétences à débloquer pour le chasseur ou le fantôme, Midnight Ghost Hunt se dote de pas moins de 7 maps. D’un musée, en passant par une école, un cimetière, un manoir, un asile ou encore un bateau pirate hanté, autant dire que ces cartes n’en sont pas moins variées en matière de panoramas.

Qui plus est, force est de constater que le level-design de ces dernières est une pure réussite. En sus d’être de taille parfaitement raisonnable, leur construction est finalement intéressante, permet aux fantômes de bien s’y cacher, et la verticalité de ces maps est très bien ficelée de bout en bout. Autant dire que les développeurs ont fait du bon boulot, tout en proposant une esthétique franchement réussie et cohérente.

La progression elle aussi n’est pas en reste, bien que classique. A chaque fin de partie vous gagnez de l’expérience qui vous fait monter une jauge de niveau. Et à chaque montée en niveau, vous recevez des éclats fantomatiques. Celles-ci vous donneront la possibilité d’y débloquer de nouveaux équipements, gadgets ou atouts pour votre chasseur ou fantôme. Sans être une révolution, la progression est finalement bien huilée, et n’est ni trop rapide, ni trop longue.

Côté chasseur comme fantôme, c’est fun mais encore perfectible ?

Comme vous avez pu le comprendre dans le titre, Midnight Ghost Hunt propose deux gameplay différents, à commencer par celui du chasseur. Le bougre peut s’équiper d’une arme traditionnelle – Fusil à sel, Projet X qui bombarde du proton façon sulfateuse sur les fantômes… -, d’un gadget voire d’un atout, qui lui donnera quelques avantages spécifiques comme porter plus de munitions ou deux gadgets simultanément. Il faut bien l’admettre, le chasseur se manie assez bien en vue FPS, avec pas mal de petits gadgets intéressants pour détecter les fantômes cachés dans divers éléments du décor, voire littéralement aspirer l’essence des fantômes défunts avec votre aspirateur, ce qui les rendra moins puissant sur la seconde manche de la partie si les autres fantômes adverses survivent tous jusque là.

Indéniablement, le chasseur dispose d’un gameplay assez riche avec les compétences, armes et gadgets, et le fantôme n’est d’ailleurs absolument pas non plus ridicule. En vue TPS, votre ectoplasme aura pour but de se cacher dans un premier temps dans les éléments du décors en les possédant. Bien entendu, une jauge d’ectoplasme se remplira si le spectre reste trop longtemps dans cet élément du décor sans bouger, ce qui permettra aux chasseurs de le repérer trop rapidement. Cela dit, l’esprit aura toujours le don de se projeter plus loin à l’abri des chasseurs, comme utiliser ses nombreuses compétences pouvant tromper les chasseurs en se rendant invisible, ou encore en usant d’un leurre pour brouiller les pistes.

Notez que le fantôme peut aussi aspirer l’âme des chasseurs, et ainsi les empêcher de ressusciter, à l’instar des résidus des fantômes à aspirer. Incontestablement, le gameplay des fantômes est super bien foutu, mais on regrette cela dit une certaine imprécision agaçante sur la caméra, comme sur les attaques des fantômes, trop brouillonnes et peu intuitives. En revanche, le côté très stratégique des parties est bien présent, et y jouer avec des joueurs que l’on connait bien est primordial si l’on veut remporter les parties, car chaque équipement de chaque joueur peut avoir indéniablement son utilité à l’instant T.

Pour le déroulement des parties par ailleurs, il est bougrement original. En effet, vous avez une première partie où les fantômes doivent se cacher des chasseurs et attendre minuit. Ensuite, et une fois le compte à rebours de cette première partie écoulée, les rôles s’inversent. En effet ce sont les fantômes, désormais plus puissant une fois minuit passé, qui doivent chasser les chasseurs et tous les éliminer avant la fin du temps imparti. Dans le cas contraire, ce sera forcément les chasseurs qui gagneront. Cet aspect chasseur et chassé d’un côté comme de l’autre est véritablement fun et terriblement jouissif dès les premier instants.

Seulement voilà, l’équilibrage n’est malheureusement absolument pas au rendez-vous. Il est très fréquent de tomber sur des joueurs toxiques voire trop expérimentés, qui viendront mettre des roustes insensées aux néophytes du titre. Soit un point qui aura de quoi frustrer. D’autant que la plupart des gadgets côté chasseur voire des compétences côté spectre, auront par moment le don de déséquilibrer les parties significativement, sans que l’on ne puisse espérer un vrai retournement de situation. On espère qu’un patch viendra corriger tout cela car pour l’heure, les joueurs expérimentés prendront toujours le dessus sur les joueurs qui le sont beaucoup moins. Un système de filtrage de niveau pourrait être la solution, et nous verrons bien comment les développeurs corrigeront ce problème dans un futur proche. Ceci dit, une communauté semble déjà présente sur le jeu, ce qui est fort appréciable. D’autant plus que des serveurs dédiés sont de la partie pour le moment, histoire de trouver des parties plus facilement.

On termine sur l’ambiance graphique. Pratiquement dans le ton d’un Ghostbusters, Midnight Ghost Hunt n’est finalement pas si moche que ça. Le soft, bien qu’il ne soit pas une claque technique non plus, reste pour le moins décent techniquement, avec d’assez beaux effets graphiques, et des textures pour le moins correctes. L’optimisation sur les parties nous a paru pour le moins exemplaire dans l’ensemble, et sans soucis de déconnexions particuliers. Concrètement, le titre de Vaulted Sky Games fait largement le boulot.