Midnight Ghost Hunt sortira en accès anticipé le 31 mars sur PC

Alors qu’un certain Ghostbusters: Spirits Unleashed a été officialisé plus tôt cette semaine, un autre titre mettant en scène la chasse aux fantômes a refait surface la nuit dernière au cours du Future Games Show Spring Showcase 2022. Apparu pour la première fois lors du PC Gaming Show diffusé à l’E3 2019, Midnight Ghost Hunt est sorti de l’ombre afin d’annoncer le lancement de son accès anticipé sur Steam le 31 mars prochain.

Prêt à jouer à cache-cache avec les fantômes ?

Pour rappel, cette production développée par Vaulted Sky Games et éditée par Coffee Stain Publishing (Goat Simulator, Deep Rock Galactic, Valheim, Satisfactory…) se présente comme « un jeu de cache-cache multijoueur » vous proposant de participer à des matchs à mort en 4v4.

Les Chasseurs, équipés d’un arsenal d’armes et de gadgets de haute technologie, doivent tout faire pour bannir les Fantômes de leur monde mais attention car, en plus de posséder des pouvoirs surnaturels tels que l’invisibilité, la télékinésie, et la possibilité de créer des émanations spectrales, ces derniers deviennent beaucoup plus dangereux une fois minuit passée, au point que les Chasseurs deviennent alors les Chassés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ce que nous réserve l’accès anticipé de Midnight Ghost Hunt sur PC via Steam.