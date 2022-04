Midnight Ghost Hunt

Midnight Ghost Hunt est un titre orienté action développé par Vaulted Sky Games et édité par Coffee Stain Publishing. Se présentant comme un jeu de cache-cache fantomatique multijoueur, cette production nous invite à participer à des matchs à mort en 4v4 entre deux équipes, une constituée de Chasseurs et l'autre de Fantômes. Les Chasseurs doivent user de gadgets divers et variés afin de bannir leurs adversaires mais attention car, dès que minuit sonne, la situation s'inverse et les Fantômes deviennent suffisamment dangereux pour traquer leurs ennemis.