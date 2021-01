Aperçu Exo One – Un voyage interplanétaire intrigant

Exo One est un jeu d’aventure et d’exploration exoplanétaire qui défie la gravité. Développé par le studio australien Exbleative et édité par Future Friends Games. Le titre avait été présenté lors du Xbox Games Showcase avec une floppée d’autres jeux indépendants. Prenez les commandes de votre vaisseau dans le cadre du premier voyage de l’humanité hors du système solaire, et partez pour un périple interplanétaire qui vous mènera aux confins du temps et de l’espace.

Conditions d’aperçu : Nous avons eu l’occasion de parcourir la démo d’Exo One et de découvrir les quatre premières planètes ; une grosse heure de jeu durant laquelle nous nous sommes immergés dans l’ambiance très particulière du jeu. Le PC qui nous fait voyager possède une GTX 950, 12GB de RAM et un processeur i5-6200U.

La tête dans les nuages

Dans Exo One, le joueur contrôle un vaisseau sphérique qui semble sorti d’un autre monde et explore différentes planètes à la recherche d’un étrange signal. Le système de déplacement permet de glisser et de rouler sur le sol mais aussi de bondir et de planer dans les airs en jouant avec la gravité.

Mécanique ingénieuse : l’eau permet de recharger le moteur à traction gravitationnelle du vaisseau. On se met donc en quête de points d’eau (quand il y en a sur la planète explorée) ou de nuages pour s’élever toujours plus et toujours plus longtemps dans les airs. Nuages qui sont d’ailleurs très bien modélisés, comme les conditions atmosphériques de manière générale qui sont très convaincantes.

Par ses visuels surnaturels et sa musique hypnotique, le titre invite assurément à la contemplation. Le joueur n’est pas pris par la main mais il n’est pas non plus complètement abandonné à lui-même (comme c’était le cas dans Vane).

Il est libre d’explorer les différents astres ou de rejoindre immédiatement les monolithes qui diffusent une puissante lumière bleue et qui permettent d’accéder à d’autres lieux. L’exploration sera récompensée par la récupération de bonus qui viennent augmenter la puissance du vaisseau.

Même si les planètes que nous avons visitées présentaient des paysages et biomes variés, elles semblaient parfois un peu vides. Bien qu’Exo One soit avant tout une expérience axée sur les sensations et la contemplation, nous espérons que le titre saura se renouveler pour que cette aventure ne devienne pas monotone.

Toujours plus haut

Les graphismes d’Exo One se veulent aériens et envoûtants. L’expérience est portée par une bande-son de type ambiant, composée à partir de riffs de guitare et d’effets sonores divers. La musique relaxante accompagne bien le jeu à la physique apaisante.

En filigrane se dessine petit à petit un scénario. Quelques images, flashs et cutscenes un peu inquiétantes évoquent une mission humaine vers Jupiter et les plans d’un vaisseau spatial extraterrestre. De quoi piquer la curiosité du joueur.

Diriger le vaisseau quand les conditions climatiques et environnementales sont extrêmes peut s’avérer un peu compliqué. D’ailleurs les quelques soucis de caméra que nous avons remarqués n’ont pas aidé. Mais ce sont là des défauts mineurs.

Ne plus penser comme un être humain

En réalité, une fois que les contrôles de base sont maîtrisés, les sensations sont fort agréables. On prend plaisir à s’élancer des plus hautes collines et à choisir les nuages qui permettront de propulser la sphère le plus loin possible.

Il est certain que les captures d’écran et les vidéos ne peuvent pas rendre justice à la beauté et à la satisfaction que l’on ressent à s’élever dans le ciel puis à s’écraser sur le sol comme une météorite incandescente, pour ensuite ricocher sur les hauteurs montagneuses et dépasser les nuages. Notez que le titre est jouable aussi bien au clavier qu’à la manette et nous avons préféré la prise en main avec cette dernière.

Exo One ne plaira pas à tous les publics car il est fondé sur un véritable parti pris. Nous déconseillons le titre aux joueurs en quête d’actions et de gameplay nerveux mais nous invitons les autres à essayer Exo One. Porté par une vision artistique très claire et une volonté d’explorer les limites du jeu vidéo, le titre propose une expérience intrigante et agréable.