Exo One

Exo One est un titre à l'ambiance et au principe singuliers. Le joueur incarne un artefact alien en forme de boule, destinée à arpenter les planètes sur lesquelles il atterrit, à la recherche de mystérieux monolithes. L'artefact peut se transformer en une sorte de soucoupe volante pour planer, et ainsi jouer avec la vitesse de déplacement et la gravité, que le titre place au cœur de son gameplay. Création contemplative inspirée de titres tels que Tiny Wings ou Journey, Exo One invite à la relaxation, à travers l'exploration de paysages et de conditions atmosphériques diversifiés.