Aperçu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Un remaster soigné ?

Final Fantasy VII Remake, comme son modèle sur PS1, a été un succès critique et commercial incontestable. Puisque la franchise reprend du poil de la bête avec un nouveau visage grâce à l’imaginaire de Tetsuya Nomura, Square Enix peut ressortir des cartons les succès d’antan liés à la franchise comme Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Malgré un changement de genre et une construction différente, ce spin-off reste un souvenir marquant pour les joueurs PSP l’ayant fait à l’époque.

Grâce à ce remaster, nous pouvons enfin en profiter dans les meilleures conditions, mais est-ce qu’il a bien vieilli pour autant ? Nous vous apportons un premier élément de réponse avec notre avis sur la question.

Conditions d’aperçu : Lors du Square Enix Festival 2022, nous avons eu l’occasion de jouer à une trentaine de minutes au titre sur PS5.

Un ajout pertinent à l’univers Final Fantasy VII

A l’époque de sa sortie sur PSP, Crisis Core : Final Fantasy VII avait été unanimement salué pour avoir étendu avec brio l’univers de la série en introduisant de nouveaux personnages soit inédits, soit brièvement évoqués dans Final Fantasy VII. Même si le gameplay a un peu plus divisé les foules, il proposait une aventure marquante dans le même univers qui commençait sept ans avant les évènements du RPG original.

Tout d’abord grâce à son héros terriblement attachant, Zack Fair, qui se détache en plus du héros cool et glacial incarné par Cloud en arborant un caractère jovial et héroïque, sans pour autant en devenir énervant. Un positivisme que l’on a retrouvé d’emblée via cette démo avec une scène où Zack rencontre une Yuffie très jeune. Même si la conclusion de son histoire peut paraître évidente, elle n’en reste pas moins intéressante afin d’en apprendre plus sur des personnages clés de Final Fantasy VII tels que Aerith, Sephiroth et Cloud. En tant que mentor de ce dernier, il lui lègue un héritage bien plus lourd que son énorme épée.

C’est aussi l’occasion d’être spectateur de la déchéance de Sephiroth au sein de SOLDAT ainsi que ces liens avec deux autres SOLDAT de première classe dont il est proche : Angeal et Genesis. Pas besoin d’attendre ce remaster, que l’on nous promet comme identique en matière de contenu scénaristique, pour vanter ses louanges. La bande-son du jeu est également l’une des grosses attentes, mais les quelques thèmes de combat que l’on a écouté sont très encourageants.

Un rapprochement entre Reunion et Remake

Ce qui surprend le plus, c’est à quel point ce remaster, que l’on pourrait aussi qualifier de « remake graphique », est brillement exécuté. Difficile d’imaginer au premier coup d’œil que la base provient d’un jeu PSP. Cela montre à quel point le titre était soigné en son temps, mais le travail de Square Enix sur les textures, les effets de particules et la modélisation des personnages est tout aussi admirable.

Un gros effort a été fait pour que les nouveaux fans ayant découvert la licence avec Final Fantasy VII Remake puissent aisément s’y plonger sans avoir un décalage trop brutal. Car le coup de vieux se ressent néanmoins un peu partout avec les animations, les cut-scenes ou encore la mise en scène qui font très vieillots (à l’exception des cinématiques en CGI qui restent encore incroyables aujourd’hui). La synchronisation labiale laisse aussi à désirer même si le doublage japonais est appréciable, puisqu’il sera disponible en plus de l’anglais contrairement à la version PSP.

« Activating Combat Mode »

Le rapprochement entre Final Fantasy VII Remake et Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est d’autant plus évident par le gameplay puisque tous deux adoptent une sorte de système hybride entre l’Action-RPG et le RPG au tour par tour. Précisons d’abord que le coup de vieux pourra aussi se ressentir dans la progression. Le titre se découpe en missions très linéaires avec des décors très étriqués. Contrairement au remake, il s’agit plus de faire des clins d’oeil à ce que vous avez déjà vu auparavant.

Heureusement, le gameplay dynamique reste une grande force du titre et sa modernisation permet des ajustements améliorant le rythme des combats. Notamment avec le « Digital Mind Wave », une mécanique qui se traduit par une machine à sous qui va constamment donner un résultat aléatoire offrant des techniques pour Zack ou encore des bonus temporaires (un coût nul pour les magies par exemple).

L’UI est largement mieux géré puisque chaque tirage n’interrompt plus l’action, les passifs s’activent simplement avec une notification en bas de l’écran tandis que les compétences peuvent être stackées (une à la fois semble-t-il) afin que l’on puisse les activer au bon moment. Etant donné que l’on va souvent voir ces mêmes attaques, l’ajout d’une touche pour les passer n’est clairement pas du luxe.

Pour le reste, on retrouve vraiment des sensations similaires à Final Fantasy VII Remake en combat avec des attaques à l’épée, des esquives, des magies et des techniques. L’une des subtilités est qu’il faudra souvent interrompre des ennemis qui concentrent une attaque dévastatrice qui risque de faire très mal. Bien sûr, on retrouve le système de matérias pour personnaliser sa force de frappe.