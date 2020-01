AO Tennis 2 est disponible, le trailer de lancement

Suite du premier jeu sorti en 2018, AO Tennis 2, jeu de simulation de tennis est à présent disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Développé par BigAnts et distribué par BigBen Interactive, le jeu vous propose un mode carrière très complet et entièrement repensé et un mode Académie où vous pouvez personnaliser vos terrains, votre personnage, votre logo etc.

Si vous voulez tout savoir sur le jeu, vous pouvez retrouver notre article sur tout ce qu’il y a à savoir concernant ce nouveau titre qui se dit officiel du tournoi de l’Open d’Australie.

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 (x64)

Processeur : Intel Core i3-3210 / AMD Athlon II X4 555

Mémoire vive : 4 Go

Carte graphique : Radeon HD 6670 ou NVIDIA GeForce GT710 avec au moins 2Go de mémoire

DirectX 11 requis

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 (x64)

Processeur : Intel Core i5-4200 / AMD Phenom II X4 970

Mémoire vive : 8 Go RAM

Carte graphique : AMD Radio R9 390X ou NVIDIA GeForce GTX 970 avec au moins 4Go de mémoire

DirectX 11 requis

Espace sur le disque dur : 13 Go

En attendant notre test qui sortira prochainement, vous pouvez aller voir le site officiel ou regarder le trailer de lancement ci-dessus ou encore acheter le jeu en suivant les liens que nous vous proposons en suivant.

Achetez AO Tennis 2 :