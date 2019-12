Tout ce qu’il faut savoir sur AO Tennis 2

L’annonce est un peu passée inaperçue sur notre site et on profite de la dernière bande-annonce diffusée par les développeurs pour faire le point sur AO Tennis 2. Le jeu de sport fera son entrée sur consoles et PC début 2020 et c’est l’occasion de centraliser tout ce que l’on sait sur le titre. Quand sort-il ? Qu’apporte t-il par rapport au premier jeu ? On vous dit tout.

Le jeu officiel de l’Open d’Australie

Tout comme le premier volet (AO International Tennis), AO Tennis 2 est un jeu de tennis qui se revendique comme étant le jeu officiel de l’Open d’Australie. Il a ainsi été développé en collaboration avec les organisateurs du tournoi et souhaite faire vivre les moments clés de la compétition aux fans. La première étape sera d’ailleurs lancée le 20 janvier prochain.

Rappelons que le jeu vidéo est développé par l’équipe de Big Ant Studios, un développeur australien qui a officié sur le premier volet et d’autres productions. La distribution est assurée par Bigben qui s’occupe ainsi de l’édition de versions physiques pour les moutures consoles.

Un mode carrière amélioré

L’une des nouveautés mises en avant par le studio, c’est un mode carrière amélioré. Dans le premier opus, on pouvait suivre l’évolution d’un nouveau joueur dans le milieu de la balle jaune et tenter de se faire une place. Relativement classique, mais efficace, en tout cas, pour un premier essai.

Ici, Big Ant Studios nous parle d’un Mode Carrière Narratif. Même si le topo reste le même, la carrière offrira de nouvelles perspectives avec notamment un système de réputation. Il faudra réagir lors de conférences de presse ou dialoguer avec votre manager, ce qui permettra d’espérer des faveurs de la part du public et des sponsors. Et qui dit argent, dit forcément davantage de moyens.

En plus de saynètes intégrées, que l’on peut apercevoir dans la bande-annonce ci-dessus, l’interface bénéficiera aussi d’un lifting. On pourra suivre l’évolution de ses techniques de jeu ou encore ses aptitudes physiques. Il faudra gérer ses blessures qui pourront avoir un impact sur votre performance et bien sûr, faire attention à votre fatigue. L’immersion est donc promise ici.

Un éditeur de contenu

Dans le premier opus, on pouvait déjà créer son personnage et même, notre logo et personnaliser notre stade. Une fonctionnalité très intéressante et qui semble avoir convaincu les joueurs. Sans surprise, on y retrouvera un système similaire ici mais avec davantage de combinaisons. C’est en tout cas ce que nous présente le studio.

Rien de bien surprenant, mais on aura davantage de choix pour gérer le look de notre personnage (visage, taille, tenue complète) et l’on pourra partager nos créations en ligne. On nous parle d’ailleurs de cross-play puisque les créations seront multiplateformes.

Quand sort AO Tennis 2 ?

Bien sûr, il reste encore des questions en suspens. Si l’on pourra retrouver de grands noms comme Rafael Nadal, Ash Barty ou encore Angélique Kerber, on espère que la liste pourra s’étoffer un peu plus. Dans le premier volet, beaucoup de joueurs manquaient à l’appel. On suppose que cette suite permettra de corriger certaines erreurs, comme la rigidité de gameplay.

Il ne reste donc plus qu’à vous communiquer la date de sortie : AO Tennis 2 sortira le 9 janvier 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Préparez vos raquettes, c’est pour bientôt.