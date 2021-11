Another Eden tease une potentielle collaboration avec Chrono Cross, un indice de plus vers le remake ?

Depuis quelques semaines, la rumeur autour d’un gros remake qui serait annoncé lors des Game Awards ne cesse d’enfler, et les derniers indices en date pointent largement vers une nouvelle version de Chrono Cross. Alors forcément, quand le jeu semble être teasé pour la prochaine collaboration d’un autre jeu, cela rajouter une pièce dans la machine à rumeurs.

Un retour en plusieurs étapes ?

Le jeu en question, c’est Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, disponible sur PC et mobiles. Et cette collaboration, elle est avec Square Enix, qui pourrait être derrière le remake (ou remaster) de Chrono Cross.

Ce dernier semble justement être au cœur de cette nouvelle collaboration, puisque le texte diffusé sur le site officiel peut évoquer l’univers du jeu, mais c’est surtout le dataminage d’Another Eden qui semble avoir vendu la mèche. Sur Reddit, un dataminer a trouvé l’existence de fichiers en lien avec Chrono Cross, qui arriveraient lors de la prochaine mise à jour d’Another Eden. Le tout est encore à prendre avec des pincettes, mais les indices s’accumulent.

Le contenu de cette collaboration sera révélé le 4 décembre prochain à 10h. Si c’est bien Chrono Cross qui est au cœur de l’événement, cela peut très bien une jolie coïncidence, mais nul doute que cela alimentera les rumeurs autour du retour du jeu.