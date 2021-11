Un remake ou un remaster de Chrono Cross devrait être annoncé cet hiver

Square Enix serait en plein développement d’un remake ou d’un remaster concernant un autre gros JRPG de la PS1 : Chrono Cross. Vous connaissez la chanson, une information à prendre avec des pincettes tout de même.

Chrono Cross Remaster trahit par sa musique ?

La première mention du jeu avait d’abord été repéré lors d’une grosse fuite de Nvidia qui dévoilait une liste de jeux à venir (par la suite Nvidia avait déclaré que cette liste était purement spéculative). On pouvait alors lire « Chrono Cross Remaster ». Nick Shpesshal, co-fondateur de XboxEra qui fait régulièrement fuiter des annonces de jeux à venir, en a remis une couche lors d’un podcast en précisant que Sony devrait annoncer la chose même si le titre serait apparemment multiplateforme selon sa source.

Bien qu’il s’agisse vraisemblablement d’un remaster, le terme remake avait été prononcé par la chanteuse folk Éabha McMahon qui a déclaré à la station de radio irlandaise WLR FM qu’elle avait enregistré un thème en langue irlandaise pour un remake PlayStation encore non annoncé avec le compositeur Michael McGlynn et sa fille. Presque deux semaines avant ce passage à la radio, Yasunori Mitsuda (célèbre compositeur japonais qui est responsable des musiques originales de Chrono Cross) a posté une photo en compagnie de ces deux derniers.

Il n’en faut donc pas plus pour nous laisser un gros espoir sur le retour de Chrono Cross. Même si certains auraient sans doute préférés un Chrono Trigger bien plus culte, il faut se dire que cela pourrait faire suite à ce que l’on nous proposera peut-être. En attendant, Sony n’a pas d’évènements prévu cet hiver, cela nous laisse donc une possible annonce lors des Game Awards 2021.