Anno 1800 est en précommande physique sur PS5 et Xbox Series

Bonne nouvelle pour les amoureux et amoureuses de jeux de gestion/stratégie sur consoles : Anno 1800 va bientôt débarquer sur PlayStation 5 et Xbox Series. Une première pour la franchise depuis pratiquement 25 ans. Si les titres de cette catégorie ont toujours été beaucoup plus axés pour un public PC, ne serait-ce que par la facilité d’appréhender le gameplay au combo clavier/souris, certains studios tentent tout de même d’optimiser la jouabilité à la manette. Et en plus, une version physique est prévue (et est en précommande).

Où acheter Anno 1800 sur PS5 / Xbox Series ?

Il y a quelques semaines, l’éditeur français Ubisoft avait annoncé travailler sur une version console pour son jeu de stratégie/gestion sorti initialement sur PC en 2019. Quatre ans plus tard, Anno 1800 fait son retour via une Console Edition et vient d’ouvrir ses précommandes il y a quelques jours. Il est ainsi possible de se procurer l’édition standard, sur PlayStation 5 ou Xbox Series, pour un tarif conseillé fixé à 39.99€.

Si vous souhaitez acheter une version physique, n’hésitez pas à consulter le comparateur de prix juste au-dessus : cela vous permet de trouver le jeu au meilleur prix mais aussi de soutenir notre site en réservant votre exemplaire à travers un lien affilié. Notez que si vous précommandez ou achetez le jeu avant le 16 avril, vous recevrez gratuitement le pack Early Adopter regroupant les DLC cosmétiques Impérial et Fondateur Console ainsi qu’un artbook et la bande-son numérique du titre. De quoi favoriser la précommande en récupérant quelques bonus au passage.

N’oublions pas qu’une édition deluxe, vendue 10€ de plus, sera aussi proposée mais apparemment, seulement en numérique. Cette dernière propose trois packs cosmétiques. Rappelons que ces versions PS5 et Xbox Series arriveront le 16 mars 2023. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez également (re)lire notre test d’Anno 1800.