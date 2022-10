Accueil » Actualités » Anno 1800 : Ubisoft officialise l’arrivée du jeu de gestion et de stratégie sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Disponible depuis avril 2019 sur PC, Anno 1800 a énormément étoffé son contenu déjà très riche à sa sortie par l’intermédiaire de nombreux contenus additionnels et Ubisoft n’a visiblement pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Il y a quelques jours, la société française a annoncé sur le site Anno Union que le jeu de gestion et de stratégie en temps réel franchira bientôt une nouvelle étape dans son suivi post-lancement en arrivant sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Un premier test technique prévu en novembre

Intitulée « Console Edition », cette version du titre n’est pas encore prête à sortir mais, si vous n’avez pas envie d’attendre, vous aurez peut-être la possibilité de la découvrir en avance en participant à une première phase de tests techniques qui sera organisée au cours du mois de novembre. Pour tenter d’obtenir un accès, il vous suffit de cliquer sur ce lien.

En attendant d’avoir des nouvelles de cette Console Edition début 2023, rappelons que Anno 1800 est jouable via l’Ubisoft Store et l’Epic Games Store.