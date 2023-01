Anno 1800 Console Edition sera disponible le 16 mars sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Comme annoncé par Ubisoft en octobre 2022, Anno 1800 va bientôt s’offrir une sortie sur les plateformes les plus récentes de Sony et de Microsoft, une première pour la série depuis 25 ans. Prenez vos agendas, le jeu de gestion et de stratégie, qui s’est déjà écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires à travers le monde entier depuis son lancement sur PC en avril 2019, arrivera le 16 mars prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Des éditions Standard et Deluxe au programme

Profitant d’une interface utilisateur et de contrôles entièrement repensés pour l’occasion, cette Console Edition peut être précommandée dès aujourd’hui dans deux versions différentes. Vendue au prix conseillé de 40€, la Standard inclura le jeu de base et les principales mises à jour déployées par l’éditeur français. Quant à la Deluxe, tarifée à 50€, elle ajoutera, en plus de l’expérience d’origine, un accès à tous les patchs et à trois packs cosmétiques : Zone piétonne, Villes dynamiques et Ville de lumières.

Notez également que les joueurs et les joueuses qui achèteront Anno 1800 Console Edition d’ici le 16 avril 2023 pourront bénéficier de l’offre « Early Adopter » contenant les DLC cosmétiques Impérial et Fondateur Console ainsi qu’un artbook et la bande-son numérique du titre.

En attendant de la (re)découvrir sur PS5 et Xbox Series, rappelons que ceux et celles souhaitant en apprendre davantage sur cette production peuvent toujours consulter notre test dédié en cliquant ici.