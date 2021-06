Annapurna Interactive aura sa conférence le 29 juillet prochain

En marge du Summer Game Fest, Annapurna Interactive a profité du post-show pour annoncer une conférence dédiée aux titres de l’éditeur. On pourra notamment y revoir un certain chat en sac à dos avec Stray.

Un DLC pour Outer Wilds ?

Annapurna Inrteractive annoncera des titres et révèlera de nouvelles images de gameplay pour de nombreux jeu à venir. Avec le petit teaser sorti dans la foulée, on peut notamment y voir quelques secondes de gameplay pour Stray, Solar Ash, Neon White, Skin Deep, The Artful Escape. On aperçoit également un certain Outer Wilds qui pourrait bien avoir un DLC si l’on croit les récentes découvertes par des internautes (et presque confirmé à demi-mot ou demi-emoji par Annapurna).

Rendez-vous le 29 juillet prochain à 21h00 lors du show sur Youtube ou Twitch pour en avoir le cœur net.