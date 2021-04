Animal Crossing New Horizons met à jour ses évènements

Animal Crossing New Horizons a plus d’un an mais cela ne signifie pas que les mises à jour s’arrêtent pour autant. Ainsi le jeu aura droit à une update ce mercredi 28 avril pour rafraîchir un peu les évènements.

Les années passent et se ressemblent dans Animal Crossing New Horizons

Le premier évènement touché est celui du 1er mai (qui se déroule du 29 avril au 7 mai), le principe reste le même mais il semblerait que le labyrinthe ait changé puisque l’on voit des zones surélevées qui demanderont d’utiliser une échelle).

Pour la Journée internationale des Musées (du 18 au 31 mai), là-aussi, l’évènement se déroule de la même façon mais il y aura désormais aussi des tampons dans la zone des œuvres d’arts.

En juin (du 1er au 30), Serge et Risette célèbreront une nouvelle fois la Saison des mariages mais ce n’est pas l’event qui évolue. En effet, de nouveaux objets liés au thème seront disponibles dans la Boutique Nook ou chez les Sœurs Doigts-de-fée pendant cette période.

Les objets saisonniers du Nook Shopping verront également leur nombre grossir avec de nouveaux items pour fêter par exemple le jour des enfants (28 avril au 5 mai), la fête des mères (1er au 31 mai), la course au fromage (22 au 31 mai) et la fête des pères (1er au 31 juin).

Ce qui ne change pas ce sont les concours dont on connaît au moins les prochaines dates. Ainsi le Tournoi de pêche été 2021 aura lieu le samedi 10 juillet et les Insectosafaris se dérouleront les samedi 24 juin, 24 juillet, 28 août et 25 septembre.

Animal Crossing New Horizons est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.