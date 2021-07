Animal Crossing New Horizons promet du nouveau contenu

Animal Crossing New Horizons était beaucoup trop discret ces derniers temps malgré ses dizaines de millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie. Tom Nook et Nintendo sont sortis de leur silence le temps de deux tweets qui ont de quoi rassurer (un peu) les habitants insulaires.

Reprise des travaux sur Animal Crossing New Horizons ?

On commence par la petite information, le jeu aura droit à une nouvelle mise à jour ce jeudi 29 juillet. Elle apportera des objets saisonniers inédits pour célébrer une nouvelle fois les feux d’artifices dominicaux du mois d’août. Mais on retient surtout la promesse de nouveaux contenus actuellement en développement et prévus pour cette année.

On aurait aimé avoir quelques premiers indices pour ne pas commencer à s’enflammer avec un retour du Café par exemple, pour se retrouver au final avec trois nouveaux t-shirts et une tasse mais bon, on prend ce qu’on peut pour le moment…

Animal Crossing New Horizons est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.