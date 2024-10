L’ancien patron de PlayStation juge la course à la puissance des consoles insoutenable

Se concentrer sur le contenu plutôt que sur les téraflops ?

Pour Shawn Layden, la quête de puissance des consoles de salon n’est pas soutenable compte tenu des coûts de développements de plus en plus lourds.

Nous faisons les choses de cette manière depuis 30 ans, et à chaque génération, ces coûts ont augmenté et nous nous sommes ajustés en conséquence. Nous avons maintenant atteint un précipice, où cela ne tient plus, nous ne pouvons plus continuer à faire les choses comme avant.

L’ancien PDG de SIE America affirme qu’il est essentiel de viser un public plus large et de se concentrer sur le contenu pour maintenir un marché des consoles sain. Selon lui, un simple gain de puissance et l’ajout de petits détails techniques ne suffisent pas à séduire la majorité des joueurs. Il plaide même pour une réinitialisation complète du modèle économique de l’industrie et pour redéfinir ce que doit être un jeu vidéo.

Nous sommes à un stade de développement matériel que j’appelle « seuls les chiens peuvent entendre la différence ». Si vous jouez à votre jeu et que la lumière du soleil entre par la fenêtre et éclaire votre téléviseur, vous ne verrez aucun ray tracing. Cela doit être super optimal… il vous faut un moniteur 8K dans une pièce sombre pour voir ces éléments. Nous nous battons pour des téraflops, et ce n’est pas la solution. Nous devons nous concentrer sur le contenu. Augmenter les spécifications des consoles, je pense que nous avons atteint le plafond.

Impossible de ne pas y voir une critique déguisée à l’égard de la direction prise par Sony avec sa PS5 Pro, qui met justement en avant des avancées techniques, telles que le Ray Tracing ou l’upscale de résolution grâce à l’IA. Pour le moment, les précommandes de la prochaine console de Sony, qui sort le mois prochain, semblent lui donner tort, tant le succès est déjà au rendez-vous (bien que la part des scalpers soit non négligeable).

Cependant, cette analyse pourrait bien prendre tout son sens à l’avenir, en raison d’un manque potentiel de jeux exclusifs à la machine, dû aux coûts élevés et aux longs délais de développement. De plus, il existe déjà un exemple dans l’industrie qui ne mise pas sur un hardware toujours plus puissant, mais se concentre davantage sur l’expérience de jeu : Nintendo.