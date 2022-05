Among the Trolls : Le jeu de survie en coop de 505 Games se montre en vidéo

Le showcase 505 Games a permis de mettre en lumière quelques futurs jeux de l’éditeur, à l’image de Stray Blade ou encore Among the Trolls, un nouveau jeu de survie en vue à la première personne. Le titre, qui est développé par Forbidden Studio, un studio formé de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur Fallout 4 ou encore Skyrim, a profité de la conférence afin de nous montrer un peu plus de gameplay, tout en annonçant la sortie prochaine de son accès anticipé.

La survie aux côtés des trolls (mais pas sur les réseaux sociaux)

Among the Trolls est développé sur le moteur Unity et se présente donc comme un jeu d’action et de survie dans lequel on incarne une protagoniste âgée de 35 ans, qui va quitter les Etats-Unis suite au décès de ses parents pour se rendre chez ses grands-parents qui vivent en Finlande.

Mais sur sa route, elle sera attaquée par un monstre marin et devra alors survivre dans la forêt, notamment en récoltant des ressources et en s’attelant à la construction d’un abri.

Mais attention, la nature ne compte pas vous laisser déraciner tous les arbres des environs comme dans n’importe quel jeu de survie, puisque il vous faudra faire des sacrifices aux trolls des environs pour essayer d’apaiser leur colère. Si vous ne pouvez pas, vous subirez alors la colère de la nature, avec une forêt plus sombre et l’apparition de créatures inquiétantes qui viendront vous menacer.

Le titre sera bientôt disponible en accès anticipé sur Steam. Pas de date précise pour le moment, mais le studio nous promet que cela arrivera en 2022.