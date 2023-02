Accueil » Actualités » Amnesia: The Bunker : La sortie du jeu d’horreur est décalée au 16 mai sur PC et consoles

Mauvaise nouvelle pour les fans de jeux d’horreur et notamment de la licence Amnesia. Annoncé fin 2022, Amnesia: The Bunker n’arrivera finalement pas comme prévu pendant le mois de mars sur PC et consoles. Hier, Frictional Games a décidé de repousser la sortie de sa production au 16 mai prochain, notamment en raison des divers soucis de santé rencontrés par l’équipe de développement au cours de l’hiver.

Un report nécessaire pour « rendre justice au jeu »

Comme l’explique le studio suédois sur Twitter, « l’équipe de Frictional a eu un hiver difficile avec une flopée de malades, ce qui a affecté le développement. Nous sommes une petite équipe et ces choses-là ont un impact important sur la production. Il est important pour nous de rendre justice au jeu et, suite à ces interruptions dans la conception, nous ne souhaitons pas bâcler la fin de la production. L’équipe travaille dur pour faire de The Bunker le meilleur jeu possible et quelques semaines de plus feront la différence nécessaire. »

En espérant que les développeurs n’auront pas d’autres problèmes de santé dans les semaines à venir, rendez-vous le 16 mai pour découvrir Amnesia: The Bunker sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S.