Amazon lance Luna, son service de cloud gaming à partir de 5,99$

Décidément, le cloud a le vent en poupe et donne des idées aux grandes entreprises pour envahir le marché du jeu vidéo. Après l’arrivée du xCloud et de Stadia, c’est au tour d’Amazon de se lancer dans la course du cloud gaming avec son propre service, baptisé Luna.

Qu’est-ce que Luna ?

Luna permettra donc de jouer à des titres via le cloud en 4K/60 fps pour les jeux qui supporteront cette résolution. 100 jeux seront disponibles dans le catalogue au lancement, avec des titres comme Resident Evil 7, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2 ou encore Abzu. Les prochains titres d’Ubisoft seront aussi disponible via une « chaîne spéciale », mais on ne sait pas encore comment cela fonctionnera et s’il faudra payer un surcoût pour y jouer (certainement).

Si on ne sait pas encore quand Luna sera lancé, on sait en revanche que le service sera disponible sur PC, Mac, Fire TV, Android (après le lancement) et appareils Apple. Il faudra débourser 5,99$ par mois pour s’abonner au service dans les premiers mois. Luna disposera aussi de l’intégration Twitch. En regardant un jeu sur Twitch, il sera possible d’y jouer directement s’il est disponible sur Luna.

Amazon dévoile également une manette de jeu pour Luna, qui disposera de la technologie Alexa et qui est affichée au prix de 49,99$. Le combo clavier/souris sera aussi supporté, comme la DualShock 4 et la manette Xbox One.

Pour l’instant, le service est uniquement annoncé pour les Etats-Unis, mais on se doute qu’il devrait aussi arriver en Europe. Voilà donc un nouveau concurrent de poids pour Microsoft, mais surtout pour Google qui peine a faire décoller Stadia.