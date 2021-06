Aliens: Fireteam Elite n’aura pas droit à du cross-play

Aliens: Fireteam Elite est venu nous annoncer son nom complet la semaine dernière, avec en prime une date de sortie fixée à cet été, qui permettra de ne pas trop attendre longtemps le titre. Mais le studio Cold Iron n’a pas que des bonnes nouvelles à nous présenter, comme on a pu le voir dans les colonnes de Gamespot à propos du cross-play.

Pas de cross-play, mais du jeu en cross-gen

Comme cela a été précisé par le studio, le shooter coop n’aura pas droit à du cross-play entre les différentes plateformes. S’il sera bien possible de jouer ensemble sur la même « famille » de consoles (entre PS4 et PS5, et entre Xbox One et Xbox Series), aucun cross-plateforme n’est prévu pour le moment. Aucune raison n’est invoquée pour cette absence de cross-play, qui est tout de même regrettable sur un jeu de ce genre.

On apprend aussi qu’il y aura bien du matchmaking, et lorsque l’on jouera avec d’autres joueurs, si l’un d’eux se déconnecte, volontairement ou non, une IA viendra directement prendre sa place pour ne pas souffrir de ce départ.

Aliens: Fireteam Elite arrivera le 24 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.