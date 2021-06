Aliens: Fireteam Elite sortira finalement le 24 août, nouveau trailer à découvrir

Celui que l’on connaissait sous le nom de Aliens: Fireteam devient aujourd’hui Aliens: Fireteam Elite. Focus Home Interactive et Cold Iron Studios nous annoncent cela par le biais d’un nouveau trailer diffusé sur IGN, qui donne en plus de cela une date de sortie pour le titre.

Un nom complet et une date de sortie

On savait que le titre débarquerait dans le courant de l’été, mais pas quand précisément. On apprend donc que Aliens: Fireteam Elite arrivera finalement le 24 août prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, pour 39,99 €.

Le titre aura droit à une édition Deluxe Digital comprenant des pack de cosmétiques, et les bonus de précommandes incluront également ce genre de bonus in-game.