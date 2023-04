Alice Asylum, suite de Alice Madness Returns, ne verra pas le jour, car EA n’en veut pas

American McGee et Alice, c’est fini

C’est American McGee qui l’annonce directement sur Twitter et son Patreon en déclarant avoir appris la décision d’EA, qui a décidé de ne pas donner suite au projet après plusieurs semaines d’étude du dossier.

Alice: Asylum has reached The End After several weeks of review, EA has come back with a response regarding funding and/or licensing for "Alice: Asylum" – Alice had a good run but the dream is over. https://t.co/hyprIq9MpE#gamedev #aliceasylum pic.twitter.com/sIE3bKbaVY — ⚓ American McGee 🏴‍☠️ (@americanmcgee) April 7, 2023

Tout était pourtant prêt du côté du développeur, qui avait sorti un PDF de plus de 400 pages détaillant l’univers et l’ambition de ce troisième épisode. Un plan de production était même établi avec l’aide de Virtuos Games, une équipe déjà prévue et un calendrier établi. Mais EA a décidé de ne pas financer ce jeu après une longue délibération, en prenant en compte des études de marché. Malgré ce refus, l’éditeur déclare que la licence est toujours importante et n’est donc pas prêt à la céder ou à la vendre à un tiers.

Face à cette situation, il n’y avait pas d’autre choix que d’abandonner le projet, malgré le soutien des fans. American McGee dit ne plus avoir l’énergie pour la production de jeu vidéo en général et n’a pas non plus envie d’explorer d’autres idées pour un autre projet. En somme, si EA peut encore travailler sur la licence, ce ne sera pas American McGee qui jette l’éponge après une rude bataille.

Une bien triste nouvelle pour l’artiste, qui aurait sans doute mérité que sa vision puisse voir le jour.