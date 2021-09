Alan Wake Remastered : Plusieurs revendeurs taïwanais ont listé le jeu

Nouvelle fuite en vue ? C’est ce qu’il semblerait si l’on en croit certains sites taïwanais qui viennent de lister un certain Alan Wake Remastered.

Une piqûre de rappel avant Alan Wake 2 ?

Certains internautes, notamment sur reddit, ont remarqué que des revendeurs thaïwanais avaient listé Alan Wake Remastered. Si l’on croit ces informations le titre serait prévu sur PC (via Epic Games Store)? PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La date de 5 octobre 2021 est mentionnée mais il est difficile de savoir s’il s’agit de la date de sortie ou de celle pour les précommandes.

Bien qu’il faille prendre cette information avec des pincettes, il faut tout de même rappeler que le jeu avait déjà été trouvé dans la base de données de l’Epic Games Store aux côtés de Final Fantasy 7 Remake. On imagine donc que la nouvelle devrait être bientôt annoncée officiellement si cela est vrai. Notez que la jaquette des jeux est provisoire.

Ce serait en tout cas une bonne nouvelle afin de retrouver l’un des grands jeux de Remedy qui nous a dernièrement proposé l’excellent Control. En outre, il se pourrait bien que le studio prépare le terrain pour un certain Alan Wake 2. En effet, on sait que des développeurs penchent sur un jeu AAA en collaboration avec Epic Games, et quelques « insiders », dont Jeff Grub, ont affirmé qu’il s’agissait bien de la suite aux aventures de l’écrivain.